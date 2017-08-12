Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda İHA’ya 3 ödül birden

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 22. Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. BYEGM Basın-Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül programına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

Ödül töreni öncesinde davetlilere seslenen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Askerde ‘Silah namustur’ diye bir laf var. Haberci için de kalem namustur, mikrofon namustur, kamera namustur. Kameraman arkadaşlarımızın çalışma zorluklarını elbette biliyoruz. Basının ağır emekçileri olduklarını biliyoruz. Elbette bunu bilmek yetmiyor. Onun için bu ödüllerin bence çok büyük anlamı var. Bu yılki ödüllerin 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde çekilen haber ve haber görüntülerine verilmesini de çok önemsiyorum. O gece topyekun bu millet ihanete karşı koydu. Türkiye’ye sahip çıktı, demokrasimize sahip çıktı. Toplumun bütün katmanlarının omuz omuza meydanlara indiği batıda sadece biri olsa onlarca yıl konuşulacak kahramanlık hikayeleri yaşandı. O görüntüleri sizler tespit ettiniz” diye konuştu.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, sarı basın kartı taşımaktan duyduğu gururu dile getirerek, “Türk basını 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde görevini fevkalade üstün bir başarı ile yerine getirdi. Bundan dolayı 45 yıldır neredeyse taşımakta olduğum sarı basın kartıyla bir kez daha övünç, gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Çok şerefli, çok kutsal bir görevin mensuplarıyız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kameramanlık bizim mesleğin içinde çok önemli noktalardadır, çünkü ‘görüyorsan inanırsın’ lafı vardır. Bizim kameramanlarımız sayesinde, onlar bizin gören gözlerimiz, görerek inanıyoruz. Türkiye’de bağımsız bir medya, bağımsız kameramanlar, bağımsız muhabirler var” ifadelerini kullandı.

Haber kameramanlarını kamuoyunun gören gözleri, duyan kulakları olarak tanımlayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, “7 gün 24 saat hizmet veren bir meslek gurubuyuz. Mesleğimizin kamuoyu için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri olarak dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapıyoruz. Dünya kamuoyuna karşı sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu kapsamda çektiğimiz her görüntünün toplumlar ve devletler için savaş ve barış kararı vermelerine neden olduğunun da bilincindeyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi tüm haber kameramanları sahadaydı ve meydanlarda vatandaşları ile birlikte mücadele verirken ülkesine ve milletine karşı sorumluluğunu en üst seviyede hissederek elimizi taşın altına koymanın günü bugündür diyerek görev yaptılar” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Programda İhlas Haber Ajansı Kameramanı İbrahim Berat Yılmaz, Merasim Sokak’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında kaydettiği görüntülerle oluşturulan “En acı merasim” haberi Mansiyon ödülüne layık görüldü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Sıhhıye’de bir polisin tankın içinde mahsur kalan askeri kurtardığı anları kaydeden İHA Kameramanı Mustafa Apaydın, “Dost eli” isimli haberiyle 15 Temmuz Kızılay İyilik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Apaydın, ödülünü Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın elinden aldı.

Kınık, Apaydın’ın görüntülerinin 15 Temmuz gecesi Türk halkının ne kadar ahlaklı bir direnç gösterdiğinin kanıtı olduğunu belirterek, “Bizler acil durum ve insani yardım çalışanları olarak haber kameramanlarıyla aynı riskli afet ortamlarının paydaşı oluyoruz. Çoğu zaman savaşlarda, depremlerde, afetlerde onlar görüntülerini çekerken biz de afetzedeye yardım etmeye çalışıyoruz. Belki bu kardeşimizin görüntüsü olmasaydı, bugün senaryo denilen o darbe girişimine bu halkın ne kadar ahlaklı bir şekilde tankların önüne geçtiğini, güvenlik güçlerinin ne kadar hassas bir şekilde olaylara müdahale ettiğini anlayamayabilirdik” dedi.

Programda 15 Temmuz Yılın Görüntüsü ödülüne layık görülen isim ise İHA Kameramanı Musa Erdoğan oldu. Erdoğan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde kaydettiği görüntülere darbeci askerlerin halka ateş açması ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması saniye saniye yer aldı. Erdoğan’a ödülünü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan takdim etti.