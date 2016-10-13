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Uluslararası resim yarışmasında Sanko öğrencileri ödüllü döndü

Özel Sanko Ortaokulundan iki öğrenci, Makedonya’da düzenlenen “35. Montmartre of Bitola” resim yarışmasında altın plaket ve diploma kategorisinde ödül kazandı.

Uluslararası resim yarışmasında Sanko öğrencileri ödüllü döndü

13 Ekim 2016 17:21

Serbest ve Rio 2016 konulu resim yarışmasına, Türkiye, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Romanya, Rusya, Slovenya, Tayland, Ukrayna, Makedonya, Moldova, Arjantin, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Kosova, Malezya, İsveç, Slovakya, Sırbistan, Polonya ve Amerika’dan 4-20 yaş arası öğrenciler katıldı. Özel Sanko Ortaokulu öğrencilerinden İpek Eser altın plaket, Elif Aykaç ise diploma kategorisinde ödüllendirildi.
Özel Sanko Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Aral, öğrencilerinin uluslararası resim yarışmasında kazandığı başarının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı. 


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