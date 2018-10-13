Uluslararası Vuslat Platformu 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları' toplantısı başladı

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek “Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları” konulu toplantı Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace'de başladı. Toplantıya, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bolu Valisi Aydın Baruş, belediye başkanları, milletvekilleri, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Platformun açılış konuşmasını yapan Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, “Mondros, Sevr gibi anlaşmaları utanç listemize yazmalıyız ve bunun rövanşını almak için üzerimize düşen görevi ve gerçek mücadeleyi yapmak zorundayız. Sevr Anlaşması'nın maddelerini okuduğu zaman bir nesil kafasında şimşek çakmalı. Öyle bir şartlar öyle bir anlaşma ortaya koyuluyor ki. Bize bir avuç toprağa hapsetmişler. Bu anlayışa da evet diyen bir zihniyet vardı. Onlar rahat yaşasın bizi Amerika, İngiliz, Fransız kim yönetirse yönetsin. Ama onların hesap edemediği bir nesil ortaya çıktı ki. Ölürüm zillete razı olmam. Ölürüm şehit olurum boyun eğmem. Beni bu milletin içerisinden çıkanlar yönetir. Bu milletin inancına bu milletinin tarihine göre ben yönetilirim. Yoksa bu milleti Amerika'nın Avrupa'nın anlayışına göre yönetenlere geçit vermem diyen bir nesil çıktı ortaya. İşte sıkıntı bu. Türkiye'yi kimin idare ettiği önemli değil. Türkiye'yi kimin isteğine göre idare edildiği, eğer onların isteklerine göre Türkiye idare edilmiyorsa Türkiye düşman ilan edilir. Onların yok edilmesi için bütün metotlar uygulanır. Bir de Allah'ın planı var. Hani kararların üstüne bir karar var ya o kararı onlar göremiyorlar. Biz bir zamanlar 3 kıta ve 7 iklimde söz sahibi olmuş bir milletiz. Yeniden ayağa kalkarız” dedi.

“Biz dünyayı geçmişte yönettiysek, şimdi de yönetiriz”

Amerikalı Geroge Flipman'ın bir eserinde “2040 yılının en güçlü devletlerinden biri Türkiye olacak” dediğini söyleyen Hamza Cebeci, “Bunu CIA'nin yetiştirdiği ajan biliyor. Benim ülkemdeki adam, benim ülkemdeki yetişmiş genç bunun idrakinden aciz. Sen öyle bir ideal taşıyacaksın ki. Diyeceksin ki ‘Kendi işimde ben dünyanın en iyisi olacağım' diyeceksin. Arkadaşlar biz kendimize geleceğiz. Geçmişimizi tarihimizi iyi analiz ederek, biz dünyayı geçmişte yönetmişsek bugün de yönetiriz. Buna hiçbir mani yok. Sadece üzerimize serpilen ölü toprağı kalksın ve bugün olduğu gibi bu milletin içinden çıkmış ‘Biz bu yola kefenimizi çantaya koyarak çıktık' diyen bir liderle gidilmesi gereken bir yere gidilmesi için sözümüz ve yeminimiz olmalı geri dönmemeliyiz” dedi.

“Türkiye'nin bileği bükülmeyecek”

Türkiye'nin bileğini kimsenin bükemeyeceğini belirten Cebeci, “Davos'ta biz de varız diyen. Dünya 5'ten büyüktür diyen bir cesaretli lider çıktığı zaman iş değişecek ve değişiyor. Kimse bunun önüne geçemeyecek. Dünyada söz sahibi olmak için paranın bir gücü var. Onun için teknolojinin, savunmanın bir gücü var. Gerçek bağımsız olmak için savunma sanayiinde söz sahibi olmak lazım. Para, güç sahibi olacağız. Bunlara sahip olduğumuz sürece kimse bu milletin bileğini bükemez. Geçmişte bu milleti teknolojiden, sanayiden uzak tuttular. Din terakkiye mani dediler. Bir kısmı din eğitimi yapanlar fen ilmi yapanlara dinsiz dediler. Hızla koşan dünyaya biz ne yapıyoruz? Biz de o koşanlarla beraber koşuyor muyuz? Biz onlarla beraber koşmak yerine aradaki mesafeyi kapatmak için koşmayı beceremiyorsak o koşanların ayaklarının altında eziliriz” şeklinde konuştu.

“Kendimizi güncellemek zorundayız”

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünyayla bütünleşerek, gelişmeleri yakından takip etmemiz gerektiğini belirterek “Sürekli kendimizi güncellemek zorundayız. Yeni dönemde üniversitelerimizi sanayi ve teknoloji ile buluşturmaya devam edeceğiz. Öğrenci değişim programları ile uluslararası deneyimleri arttırmaya, akademik başarıları teşvik etmeyle devam edeceğiz. Gençlerimizin özellikle eğitim sürecinde karşılaştıkları olumsuz etkileri kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin mayası sağlam”

Toplantıda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin mayasının sağlam olduğunu belirterek, “Bizim mayamız sağlam. 23 Nisan'da gençler gelir. Bu çok hoşuma gittiği için tekrar ediyorum. İlkokul talebeleri geldi. Ne olacaksın diye soruyorum, doktor, öğretmen diyen çoğunlukta, bir tanesi anestezist olacağım dedi. Biri de futbolcu olacağım, dedi. O dönemde Arda Turan'ın Barcelona'ya gitmesi gündemde. Arda Turan mı olacaksın, dedim. Çocuk 11 yaşında, Osman, Nevşehirli. Hayır dedi. Peki, Ronaldo mu olacaksın, dedim. Hayır, dedi. Messi mi olacaksın, dedim. Hayır, dedi. Ben olacağım, dedi. Kendim olacağım. Mesele bu biz olacağız. Cumhurbaşkanımızın farkı bu, ‘Ben varım' diyor” dedi.

Faruk Çidem - Burak Can Tokyürek

