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Ümit Kayıhan, son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde zatürre sebebiyle yattığı hastanede hayata gözlerini yuman eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Kayıhan, İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Kayıhan'ın tabutuna bir dönem görev yaptığı Altay, Göztepe ve Çaykur Rizespor formaları koyuldu.

Ümit Kayıhan, son yolculuğuna uğurlandı

07 Haziran 2018 15:29

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kayıhan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Denizli, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural, Tamer Tuna, Giray Bulak, Metin Diyadin, Sinan Engin, Bayram Bektaş, Hüseyin Eroğlu, Hamza Hamzaoğlu, Alpay Özalan gibi futbol dünyasının önemli isimleri katıldı. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Ümit Kayıhan’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

“Türk futbolunun başı sağolsun” 

Cenazeye katılan Teknik Direktör Giray Bulak, “Zamansız bir kayıp yaşadık. Ümit Kayıhan'ın yüzü hep gülerdi, hep arayıp sorardı. Ailesini ve kendisini çok severim. Herkesin bu yolculuğa çıkacağı acı bir gerçek. Nur içinde yatsın” diye konuştu. 

Kayıhan’ın eski öğrencilerinden Tamer Tuna ise Kayıhan’ın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Galatasaray’da profesyonel olduktan sonra beni Denizlispor’a transfer etmişti. Bende yeri çok farklıdır. Hem insanlık olarak hem de teknik adam olarak önemli bir kayıp yaşadık. Göztepe’de teknik adamlık yaptığım dönemde de bana çok yardımcı olmuştu. Hepimizin başı sağolsun “ ifadelerini kullandı. 

Yine Kayıhan’ın eski oyuncularından olan Metin Diyadin ise, “Çok beklenmedik bir durum oldu. Türk futbolu ve hepimizin başı sağ olsun” dedi.  

Tolga Tahçı - Halil Karahan

 

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