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Ümit Özat: Belki bir transfer yapabiliriz

Menemen Belediyespor’a 3-2 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Belki bir transfer yapabiliriz” dedi.

Ümit Özat: Belki bir transfer yapabiliriz

25 Ocak 2017 16:27

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu lider tamamlamayı daha önce garantileyen Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor’a konuk olduğu maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kendileri için iyi bir hazırlık maçı olduğunu ifade ederek, “Çok pozisyona girdik. Önemli olan yapmak istediklerimizi denemekti. 11-12 pozisyona girdik ama atarsanız puan alıyorsunuz. Gol yollarına bir çözüm bulmamız lazım. Belki bir transfer de yapabiliriz. 7-8 oyuncumuzu oynatmadık. Aramıza yeni katılanların sürelerini uzatmaya çalıştık. Yeni gelen arkadaşların takıma uyum sorununu çözersek daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum” dedi.
 

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: ümit özat


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