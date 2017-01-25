Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu lider tamamlamayı daha önce garantileyen Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor’a konuk olduğu maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kendileri için iyi bir hazırlık maçı olduğunu ifade ederek, “Çok pozisyona girdik. Önemli olan yapmak istediklerimizi denemekti. 11-12 pozisyona girdik ama atarsanız puan alıyorsunuz. Gol yollarına bir çözüm bulmamız lazım. Belki bir transfer de yapabiliriz. 7-8 oyuncumuzu oynatmadık. Aramıza yeni katılanların sürelerini uzatmaya çalıştık. Yeni gelen arkadaşların takıma uyum sorununu çözersek daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum” dedi.



Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

