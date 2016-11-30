Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümit Özat, müsabakayı değerlendirdi.

Özat, “Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek için tam kadro çıktık. İyi de bir galibiyet oldu. Önümüzde 5 maç daha var ama gruptan çıkmak için buradan ekstra puanlar aldık. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Tarihimizdeki 3. kupayı neden kazanmayalım? Daha yolun ilk maçındayız. Bizim için öncelikle hedef ligde ilk 6'ya girmek” diye konuştu.

“Beklentim oldu”

Genç çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapmak en büyük hayalim. Pereira gittikten sonra beklentim oldu ama teklif gelmedi. En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak. Hiçbir zaman saklayamam bunu. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Kendimi geliştireceğim, ne zaman nasipse, alnımızda ne zaman yazıyorsa hayırlısı olsun. O gün için böyle bir teklif gelmedi ama beklentim oldu. Şu anda yetiştiğim güzide bir kulüpte çalışıyorum” açıklamasını yaptı.

“‘Çocukların yanına git’ dedi”

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile konuştuklarını açıklayan Ümit Özat, konuşmanın detaylarını şöyle aktardı:

“Hal hatır konuştuk. ‘Çocukların yanına git’ dedi. ‘Bende gittim.’ Hiçbir zaman kontağı kesmedik. O benim ağabeyim. Yaşadığı sürece gerekli her türlü desteği verdik. Beni Fenerbahçe’ye getiren ve kaptanlığı koluma taktıran kendisidir. Bir zamanlar aramızda geçmişte problemler olsa da o benim büyüğümdür. O onurlu formayı 100. yılda kaptanlık yaparak giymem de en büyük pay sahiplerinden birisidir."

Doğan Gündoğdu

