Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ümit Özat: 'En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak'

Ümit Özat: 'En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak. Hiçbir zaman saklayamam bunu. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Kendimi geliştireceğim, ne zaman nasipse, alnımızda ne zaman yazıyorsa hayırlısı olsun” dedi.

Ümit Özat: En büyük hayalim Fenerbahçeyi çalıştırmak

30 Kasım 2016 23:21

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümit Özat, müsabakayı değerlendirdi.
Özat, “Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek için tam kadro çıktık. İyi de bir galibiyet oldu. Önümüzde 5 maç daha var ama gruptan çıkmak için buradan ekstra puanlar aldık. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Tarihimizdeki 3. kupayı neden kazanmayalım? Daha yolun ilk maçındayız. Bizim için öncelikle hedef ligde ilk 6'ya girmek” diye konuştu.

“Beklentim oldu”
Genç çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapmak en büyük hayalim. Pereira gittikten sonra beklentim oldu ama teklif gelmedi. En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak. Hiçbir zaman saklayamam bunu. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Kendimi geliştireceğim, ne zaman nasipse, alnımızda ne zaman yazıyorsa hayırlısı olsun. O gün için böyle bir teklif gelmedi ama beklentim oldu. Şu anda yetiştiğim güzide bir kulüpte çalışıyorum” açıklamasını yaptı.

“‘Çocukların yanına git’ dedi”
Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile konuştuklarını açıklayan Ümit Özat, konuşmanın detaylarını şöyle aktardı:
“Hal hatır konuştuk. ‘Çocukların yanına git’ dedi. ‘Bende gittim.’ Hiçbir zaman kontağı kesmedik. O benim ağabeyim. Yaşadığı sürece gerekli her türlü desteği verdik. Beni Fenerbahçe’ye getiren ve kaptanlığı koluma taktıran kendisidir. Bir zamanlar aramızda geçmişte problemler olsa da o benim büyüğümdür. O onurlu formayı 100. yılda kaptanlık yaparak giymem de en büyük pay sahiplerinden birisidir." 

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: ümit özat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        İngilizce, Blog
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Gizli Kamera
        Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

        Moda, burç ve kadına dair
        tüm güzellikler için
        kadin.com
        Gatete Tirajları
        Günlük ve gerçek
        Gazete Tirajlarına
        ulaşmanın yolu!
        www.gazetetirajlari.com
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Sağlık, güzellik, diyet...
        Kadına özel, kadın sitesi
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç