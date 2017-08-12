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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro istasyon çalışmaları başladı

Anadolu Yakası'nda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun Göztepe istasyonu inşa çalışmaları başladı.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro istasyon çalışmaları başladı

12 Ağustos 2017 12:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun inşaat çalışmaları başladı. Hattın Göztepe istasyonunun inşası kapsamında, Göztepe 60'ıncı Yıl Parkı'ndaki tenis kortlarının bulunduğu alan geçici şantiye alanı olarak kullanılacak. Ağaçların bulunduğu yeşil alanların ise metro çalışmalarından etkilenmeyeceği belirtildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu alanda, metro giriş çıkışlarının yanı sıra metro meydanı, 2 adet basketbol sahası, çocuk trafik eğitim parkı da yer alacak. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu 13 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşuyor. Göztepe istasyonunda Marmaray ile entegre olan hat, Yenisahra istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile, Çarşı istasyonunda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile entegre olacak.
 


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