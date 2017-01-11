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Ümraniye'de 40 köpek donmaktan kurtarıldı

Ümraniye’de 40 köpek soğuktan donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ümraniyede 40 köpek donmaktan kurtarıldı

11 Ocak 2017 16:58
Ümraniye'de 40 köpek donmaktan kurtarıldı - Tıkla İzle

Duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden ekipler soğuktan etkilenen ve açlıktan ölmek üzere olan hayvanları kontrol ederek mama verdi.

Bir vatandaşın ihbarını değerlendiren Ümraniye Belediyesi ekipleri, Parseller Mahallesi'ne giderek 40 köpeği donmak üzereyken buldu. Açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan 40 köpeğe bakım yaparak mama veren görevliler, duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Hayvanların bakımlarıyla ilgilenen duyarlı vatandaş ise Ümraniye Belediyesine teşekkür ederek, "Sayın Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can beye ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu kış gününde bize yardımcı oldular" dedi.
 


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