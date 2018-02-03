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Ümraniye’de ahşap malzeme deposu yandı

Ümraniye’de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce araç sonra ahşap malzeme deposu alev alev yandı.

Ümraniyede ahşap malzeme deposu yandı

03 Şubat 2018 04:25
Ümraniye’de ahşap malzeme deposu yandı - Tıkla İzle

Olay, 03.00 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı depo önünde bulunan 34 TS 9402 plakalı minibüste çıkan yangın daha sonra depoya sıçradı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu’ya bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan depoda ahşap malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.
Olayla soruşturma başlatıldı.

Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: ahşap, depo, ümraniye, yangın

 

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