Ünal Karaman: 'Kolay kolay hazmedebilecek bir sonuç değil'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise maç sonrası yaptığı kısa açıklamada, kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını dile getirerek, “İlk yarı içeriye 2-0 yenik girdik ama oyun olarak bizi ümitlendiren bir oyun vardı. Bulduğumuz pozisyonlar var. İkinci yarı sahaya çıkarken maçı çevirebileceğimiz umuduyla çıktık ama ikinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol bizi oyun olarak da moral olarak da geriye etti” diye konuştu.

Skorun kendileri için çok ağır olduğunu belirten Karaman, “Futbolun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil o yüzden çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler” dedi.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa