Üniversite adaylarına tam kadro tercih ve tanıtım imkânı

Üniversite hayali ile bir yıl boyunca LYS’ye hazırlanan gençler sonuçların açıklanması ile birlikte şimdi de hangi bölümü ve üniversiteyi tercih edeceklerine dair endişe taşımaya başladı. Ellerindeki sınav sonuçları ile tercih edecekleri üniversiteleri aileleri ile gezmeye başlayan öğrenciler için bu süreçte onların stresini en aza indirmeye çalışan FSMVÜ tercih ve tanıtım alanlarını oluşturdu.

Akademik kadrosu, personeli ve üniversitedeki öğrencilerle birlikte gelen gençleri ve aileleri ağırlayan üniversite, tercih alanlarında hem bölümler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor hem de öğrencilerin ellerinde bulunan puanları en iyi şekilde kullanmaları için yardımcı oluyor.

FSMVÜ Tercih ve Tanıtım Koordinatörü Kudret Doğan da bu süreci çok önemsediklerini ve bu yüzden tüm üniversite kadrosu ile beraber gençleri ve aileleri karşıladıklarını dile getirerek, “Öncelikle tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin gelecekte okumak istedikleri bölümü, seçmek istedikleri alanlarda kendilerine konunun uzmanlarından bilgiler vermek için alanlarımızda bekliyoruz” dedi.

“Tercih edilecek üniversiteler tek tek gezilmeli”

Üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kudret Doğan, “Dünya ile birlikte üniversitede okuma bakışı da değişti. Eskiden sadece kılavuzdan bölümler seçilir ve öğrenciler de sonradan gidip okurlardı. Şimdi öyle değil. Ebeveynler de artık bu işin bilincinde ve farkındalar. Öğrenciler ile birlikte seçmek istedikleri bölüm ile alakalı tüm üniversiteleri geziyorlar. Dolayısıyla üniversitelerin verdikleri kaliteli eğitimin en iyi anlatılan mecrası bu on günlük süreçte, tercih döneminde oluyor. Bizim de naçizane tavsiyemiz, öncelikle ne okumak istediklerini iyi bilsinler ve hedeflerini koysunlar ondan sonra da bu konuyla alakalı üniversiteleri ve bölümleri tek tek gezsinler. Bizim alanlarımızda her bölümle ilgili hocalarımız öğrencilere ve velilere spesifik bilgiler için hazırda olacaklar. Hem okuyacakları okulu hem de bölüm hocalarını önceden tanımış olmalarında fayda var” diye konuştu.

“Diğer üniversitelerden farkımız; değer veriyoruz”

“Biz aynı zamanda bir aileyiz” diyerek sözlerine devam eden Doğan, “Aynı zamanda üniversitemizin sloganında da olan ‘Değer Verir’ cümlesi de sadece bir slogandan ibaret değildir. Bu yüzden bizi tercih edecek öğrencilerin de başlarımızın üzerinde yeri var” diyerek sözlerini tamamladı.

FSMVÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencisi Murat Zengin de tanıtım alanlarına gelen adaylara rehberlik eden öğrencilerden birisi. Murat Zengin üniversite tercih zamanında kendisinin en çok “iyi bir eğitim veren kurum” özelliğine dikkat ettiğini söyleyerek bu konunun önemine değindi. Zengin, “Benim üniversite tercihinde önceliğim iyi bir eğitimdi. Bunun için çok fazla araştırma yaptım ve üniversitenin özellikle eğitim kadrosu ve verdiği eğitimin çok iyi olduğunu görünce burayı tercih ettim. Aynı zamanda üniversitemiz sosyal imkânlar ve öğrencilerin istediklerini yapabilmesi açısından bizlere güzel avantajlar sağlıyor. Bu yüzden aday arkadaşlara tavsiyem de öncelikli olarak araştırsınlar, ne istediklerini iyi bilsinler, üniversitenin özelliklerini düşünüp iyi karar versinler. Biz de burada kendilerine her konuda yardımcı olmak için bekliyor olacağız” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Haliç Yerleşkesi merkez olmak üzere Üsküdar, Kandilli, Küçük Çamlıca, Fatih ve Topkapı Yerleşkelerinde 26 Temmuz’a kadar devam edecek.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ

