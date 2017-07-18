Üniversite adaylarına tercih desteği

Uzun bir çalışma maratonu ve üniversite sınavları ardından öğrencilerin hangi üniversiteyi seçecekleri konusunda arayışı başladı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda adaylara üniversiteler hakkında bilgiler verilirken birçok seçeneği bir arada bulma imkânı sağlandı. Uzmanların seminerler vererek üniversite adaylarına tercihleri hakkında yol gösterdiği fuarda kariyer planlama ve meslek seçimi konusunda bilgiler verildi.

Üniversite adaylarına tavsiyelerde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Öğrencilerimizin hayalleri peşinde koşması çok güzel sonuna kadar destekliyorum ama ikinci tercihlerinin de peşinde koşmalarında fayda var. Çünkü zaman çok çabuk ilerliyor. Eğer birinci tercihleriyle ikinci tercihleri arasında kendileri açısından çok büyük bir fark yoksa lütfen onu da göz önünde bulundursunlar. Mesleklerini seçtikten sonra da hayatlarında bir takım değişiklikler yapabilirler" dedi.

Yeni bir eğitim modeli "NishEdu"

Bütün kampüsleri gezip görmeleri konusunda öneride bulunan Prof Dr.Hatipoğlu, "Nişantaşı Üniversitesi olarak son iki yılda öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dünyadaki farklı üniversiteler kapsamında genel değerlendirme üzerinde durduk. Birkaç konsept üzerinden kendi varlığımızı ortaya koymaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi NishEdu dediğimiz yeni bir eğitim modelidir. Bu yeni eğitim modeli dijital bir eğitim sistemidir. Dijital sistemleri kullanabilecekleri yeni akademik kadro oluşturduk. Üçüncü nesil üniversite, sektörle işbirliği içerisinde olan sektörde önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla öğrencilerimizin iş olanaklarının gerçekleştirilmesi, çift anadal ve yan dal sürecini kapsıyor. Dolayısıyla eğitim alanında böyle bir farklılaşmamız söz konusu olmuştur" ifadelerini kullandı.