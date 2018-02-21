Diğer
Kategoriler

Üniversite mezunu işsiz sayısı 55 ilin nüfusunu geride bıraktı

Türkiye’de işsiz birey sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi.

Üniversite mezunu işsiz sayısı 55 ilin nüfusunu geride bıraktı

21 Şubat 2018 10:14

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de ki işsizlik oranlarını ve okuma oranına göre dağılımını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 3 milyon 275 bin işsiz insan sayısı tespit edilirken, 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı, toplam işsizlere orana kıyasladığında yüzde 27 olarak ölçüldü.

73 bin mühendis işsiz

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğin, haber çıkışlarıyla medyanın gündemini de belirlediği tespit edildi. 2015 yılında 48 bin 300 olan haber çıkışı, 2016’da 36 bin 508, geçtiğimiz yıl ise 48 bin 854 olduğu belirlendi. Üniversiteden mezun 828 bin işsiz öğrenci sayısı Türkiye’deki 55 şehri geride bırakırken, meslek gruplarına bakıldığında listenin başını 73 bin kişiyle mühendisler çekti. Bazı uzman yorumlarına göre mühendislerin asgari ücretle çalışmak zorunda kaldığı belirlenirken, işsiz mühendis sayısının gün geçtikçe arttığına değinildi. Kontrolsüz açılan üniversitelerin ve yanlış sanayi politikalarının da bu durumda etkili olduğu, medyaya yansıyan diğer başlıklar arasında yer aldı.

2017 yılında belirlenen yüzde 27 oranındaki işsiz üniversite mezununun yanı sıra, lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak belirlendi. Türkiye’de mezun olduktan sonra iş imkânı en kısıtlı olan diğer bölümler ise; sanatsal ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanında eğitim alanlar oldu. Bu bölümlerden mezun olan bireylerdeki işsizlik oranının yüzde 35’in üstünde olduğu belirtildi. 

Etiketler: işsiz, üniversite mezunu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç