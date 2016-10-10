Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni beldesi TOKİ mevkisinde meydana geldi. 18 yaşındaki Namık Kemal Üniversitesi işletme Bölümü öğrencisi Hicran Aydemir, arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde düğüne katıldı. Düğün dönüşü Gökçebey ilçesine gitmek isteyen Aydemir, minibüs durağına gitmek isterken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada S.B. idaresindeki taksi, 1. sınıf öğrencisi kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü S.B., ise olaydan sonra gözaltına alındı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.