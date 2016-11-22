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Üniversite öğrencisinin talihsiz ölümü

İzmir'in Bornova ilçesinde, oturduğu evin balkonundan beton zemine düşen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


22 Kasım 2016 09:42

Olay, dün akşam saatlerinde Ergene Mahallesi 555 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Hemşirelik bölümü ikinci sınıf öğrencisi Meryem Demir, hava almak için evinin balkonuna çıktı. Balkonda dengesini kaybeden Demir, ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Meryem Demir, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meryem Demir'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir


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