Üniversitesi öğrencilerine KOSGEB ödülü

KOSGEB’in 2017-2018 eğitim döneminde girişimcilik dersi alan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği İş Planı Ödülleri ’kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 3 öğrencisinin geliştirdiği üç ayrı proje, ilk üçe girerek ödüle layık görüldü. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun üç öğrencisinin projeleri 443 öğrenci arasından seçilen 6 iş planı arasına girdi.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede; Birincilik ödülünü “Yıldız Sağlıklı Yaşam Köyü” iş planı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nurselen Yıldız, İkincilik ödülünü “LEYL Cam Atölyesi” iş planı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Saliha Büşra Sazil, Üçüncülük ödülünü ise “E-Ticaret” iş planı ile Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret programı 2. Sınıf öğrencisi Taha Kerem Yıldırım almaya hak kazandı. KOSGEB, iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile para ödülü veriyor.

