Üniversiteyi kazanamayanlara ek kontenjan fırsatı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz‘da biten tercih döneminin ardından yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversitelerin örgün lisans programlarında 50 bin 817, ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere, 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. Peki istediği bölüme yerleşemeyen veya herhangi bir bölüme / programa yerleşemeyenler için her şey bitti mi? Uzmanlar, aldığı puanla herhangi bir bölüme yerleşemeyen üniversite adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme tercihi ile hayallerine kavuşabileceklerine işaret ediyor. “Yerleşemeyenler için umutlar sona ermedi” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Sebahattin Kutlu, YGS ve LYS’de alınan puanların ek yerleştirme için kullanılabileceğine dikkat çekiyor: “Üniversiteye girememiş olmak, ilk yaptığımız tercihlerde istediğimiz okula, istediğimiz bölüme yerleşememiş olmak aslında sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Birçok adayımız dışarıda kaldı. Ama baktığınızda üniversitelerde de 215 bini aşkın, hatta kayıt yaptırmayanlarla birlikte ek kontenjanda 300 bini bulacak bir kontenjanımız olacak. Bu ciddi bir fırsattır. İlk tercihlerde olduğu gibi, yine bir tercih yapma fırsatı var. Yani üniversiteli olma fırsatı halen devam ediyor.”

Doğru bir tercih listesiyle yeniden ek yerleştirme için başvuruların yapılabileceğini belirten Kutlu, ek yerleştirmenin hem ilk yerleştirmede hiçbir lisans / önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar için, hem de özel yetenek sınavı ile alan bir programa yerleşen veya yerleşemeyen adaylar için de fırsat yaratacağına vurgu yapıyor. ÖSYM’nin açıklayacağı ek kontenjanlarda istediği bölüm / program olan üniversite adaylarının bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine işaret ediyor.

‘Doğru tercih ile üniversiteye yerleşmek mümkün’

Sebahattin Kutlu, adayların ek tercih döneminde doğru bir yol izleyerek üniversitelere yerleşebileceklerinin altını çizerek, "İlk tercih dönemine göre çok daha az adayın tercih yapacağı bu dönemde yerleşme şansı doğru bir tercih listesi ile hayli yüksek olacaktır. Bu dönemde adaylar hem bölüm tercihlerini gözden geçirmeli hem de üniversiteler hakkında detaylı bilgi almalılar. Daha önce bilgi sahibi olmadıkları bölümler hakkında eğitim ve kariyer olanaklarını değerlendirmeliler. Örneğin; lisans okumak isteyen ancak taban puan şartına takılan bir aday gireceği ön lisans programını DGS yolu ile istediği lisans programına devam edebilir. Bu konuda adaylara destek olmak, sorularını cevaplamak için İstanbul Aydın Üniversitesi olarak başta kampüsümüz olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında tercih danışma merkezleri oluşturacağız.”

Ek kontenjandan kimler yararlanabilir?

Ağustos ayının sonunda açıklanacak ek yerleştirmeden yararlanmak için ilk koşul 2017 ÖSYS'ye başvurmak, baraj puan olan 150’yi aşmak ve merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmemiş olmak. ÖSYS’ye hiç başvurmamış olan ya da herhangi bir lisans / önlisans programına yerleşmiş olan adaylar kayıt yaptırmış olsun ya da olmasın; Açıköğretim Fakültesi de olsa ek kontenjandan yararlanamayacak. Özel yetenek sınavı ile alan bir programa yerleşen adaylar ise yararlanabilecek.

Ek Yerleştirmede, 2017-ÖSYS İlk Yerleştirmede kontenjanı dolmaması nedeniyle, ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle açık oluşan programlara öğrenci alınıyor. İlk yerleştirmede dolmadığı için minimum puanı oluşmamış olan programları, 2017-ÖSYS’ye başvurmuş ancak, hiçbir lisans / önlisans programına yerleşmemiş olan adaylardan, programın aldığı puan türünde ham olarak lisans programları için 180; önlisans programları için ise 150 ya da daha yüksek puan almış olan tüm adaylar tercih edebilecek.

Bir programa ilk yerleştirmede kontenjanı kadar aday yerleştirilmiş ve açık, kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşmuşsa, bu program için minimum puan oluşmuş demektir.

Sadece lisans programlarında taban puan oluşmuşsa bu puanın üstünde olma şartı aranacak.

Hangi üniversitede hangi programlara kaç öğrenci alınacağı, programların hangi puan türü ile öğrenci alacağı, oluşmuşsa minimum puanları gibi temel bilgiler ise ÖSYM’nin www.osym.gov.tr adresinde yayımlanacak ‘Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

Ek Yerleştirme tercihinde nelere dikkat edilmeli?

Tercih yapılırken ilk yerleştirmede olduğu gibi ve daha önce açıklandığı gibi LYS puanı ile alan lisans programları için ilgili LYS puanı, YGS puanı ile alan lisans programları için ilgili YGS puanları geçerli olacak. Bu sınavlarda baraj puanlarının aşılmış olması şart.

Bölümler, en çok girilmek istenenden, en az istenene doğru sıralanır ve başarı sırası, minimum puan açısından, istek sırasını oynatmayacak biçimde, gözden geçirilir. Tercih edilen yükseköğretim programının hangi üniversitede ve hangi şehirde olduğu, öğretim dili ve süresi, programın özel koşullarının olup olmadığı kılavuz yardımıyla ve web siteleri iyice irdelenir.

İstenmeyen bir yükseköğretim programına tercihler arasında ne olursa olsun yer verilmemelidir. Daha çok istenen bir yükseköğretim programı, salt yüzdelik dilim, minimum puan ya da başka bir nedenden ötürü daha az istenen bir programın altına alınmamalıdır.

Yerleştirilmede tercih sırasının bir önemi yoktur. Aday, kaçıncı sıraya yazmış olursa olsun, tercih ettiği bir bölüme, diğer tercih eden adaylarla birlikte Y-YGS/LYS puanlarına göre sıralanmış olarak ve kontenjan dahilinde yerleştirilecek. Tercih sırası sadece adayın önceliklerini ÖSYM’ye bildirmiş olması açısından önem arzediyor.

Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri, kurban bayramından sonra; ek kontenjan yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt işlemleri ise eylül ayının ikinci haftası itibariyle gerçekleştirilecek.