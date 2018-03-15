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Üniversiteyi yaban domuzu bastı

Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampüsü'nde yaban domuzu paniği yaşandı.

Üniversiteyi yaban domuzu bastı

15 Mart 2018 10:43
Üniversiteyi yaban domuzu bastı - Tıkla İzle

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Fen ve Edebiyat Fakültesi civarındaki kantinde otururken, yaban domuzu şoku yaşadı. İri bir yaban domuzu kampüste ilerlemeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran öğrenciler, o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra görevliler ve öğrenciler tarafından domuz tekrar ormanlık alana kovalandı.

Uludağ Üniversitesi’ndeki güvenlik görevlileri, araçlarıyla ormanlık alanda tur atarak, yaban domuzunun öğrencilere zarar verme ihtimaline karşı tedbir aldı. Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi. Domuz kimseye zarar vermeden ortadan kayboldu.

Bilindiği gibi, kampüste geyikler için tahsis edilmiş özel orman bulunuyor.  

Ahmet Faruk Çabuk - Hakan Gönül

 

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