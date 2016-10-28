Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü baklavacı Serdar Seyitoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada savcılıkça ifadesi alınan Seyitoğlu, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri akşam saatlerinde sona eren Seyitoğlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.