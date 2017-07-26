Ünlü çikolata markası Moğolistan'da faaliyet gösterecek

Yıldız Holding, 2008 yılında satın aldığı premium çikolata markası Godiva’nın sınırlarını genişletmeye devam ediyor. 90 yıllık tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünyanın en sevilen premium çikolatalarını hazırlayan Godiva, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in imzaladığı anlaşmayla ilk kez Moğolistan’da butik açacak. Önümüzdeki yıllarda, ülkede 10 Godiva mağazasının açılması hedefleniyor.

Kafe formatındaki yeni anlayışı da dahil olmak üzere, farklı büyüklüklerde ve konseptlerde açılacak olan mağazalar, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un popüler alışveriş noktalarında çikolata severleri Godiva ile buluşturacak. Godiva, önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar dolar değerinde bir marka olmayı hedefliyor. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede 750’yi aşkın mağazası ile faaliyet gösteren Godiva, Moğolistan’da butik mağaza açarak potansiyeli yüksek ekonomileri hedefliyor.

Moğolistan’ın en büyük şirketlerinden biriyle ortaklık

Godiva mağazaları, Moğolistan’ın en büyük işvereni ve en büyük şirketlerinden biri olan Tavan Bogd Group’la imzalanan franchise anlaşmasıyla işletilecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Dünyanın en sevilen premium çikolatalarını Moğolistan’da ilk kez tüketiciyle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Uluslararası markalardan oluşan geniş bir portföyü işletme konusunda önemli bir deneyime sahip Tavan Bogd Group ile başlattığımız yeni girişim, bizi küresel bir marka olma amacımıza bir adım daha yaklaştırdı” dedi.

Godiva’nın Moğolistan’daki ilk mağazası Eylül ayında, Ulan Batur’daki lüks alışveriş merkezi Shangri-La Mall’da açılacak.

Moğolistan, gelir seviyesi artan ve hızla büyüyen genç bir nüfusa sahip. Tüketiciler, Godiva'nın ikramlık ve günlük tüketim için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan mağazalarında ikonik çikolataların yanı sıra Godiva çikolatası ile üretilen diğer ürünleri de deneme şansı elde edecek.

Lokal tatlara uygun ürünler

Belçikalı orijinine sadık kalan ve 90 yılı aşkın köklü bir geçmişi bulunan Godiva’nın yıllar içinde bütün dünyaya yayılan büyümesinin en önemli etkenlerinden birisi olarak, farklı kültürlerdeki çikolata tercihlerini doğru anlayıp lokal tatlara göre yeni ürünler geliştirebilme yeteneği olması gösteriliyor. Moğolistan pazarına giren Godiva, bu pazarda da yerel tatları ön plana çıkaracağı yeni lezzetlerle çikolata severlerin tercih ettiği çikolata markası olmaya aday olarak da gösteriliyor.

