Ünlü dalış eğitmeni Serhat Arıkan'ın sır dolu ölümü

Edinilen bilgiye göjre, Kuşadası’nda bir dalış merkezininin kurucuları arasında yer alan usta dalış eğitmeni Serhat Arıkan Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Beyazgül Sitesi'ndeki evinin havuzunda, arkadaşları tarafından baygın hale bulundu. Olay yerine gelen 112 Acul Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kalbi durduğu anlaşılan dalış eğitmeni Serhat Arıkan, hayata döndürülüp Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serhat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hem Kuşadası’nda hem de su altı sporları camiasında çok sevilen Serhat Arıkan’ın ölümü büyük üzüntü meydana getirdi.

Dalış eğitmeninin sır dolu ölümü üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan 34 yaşındaki dalış eğitmenin kesin ölüm nedeni üzerine cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Zafer Hacısalihoğlu



