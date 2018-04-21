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  • Ünlü Gazeteci Serhan Türk ile Diş Hekimi Yrd.Doç.Dr Berna Kayıkçı evliğe ilk adımını attılar

Ünlü Gazeteci Serhan Türk ile Diş Hekimi Yrd.Doç.Dr Berna Kayıkçı evliğe ilk adımını attılar

Bir dönem kurumumuz TGRT televizyonunda da çalışan gazeteci ve televizyoncu Serhan Türk evliliğe ilk adımını attı.

Ünlü Gazeteci Serhan Türk ile Diş Hekimi Yrd.Doç.Dr Berna Kayıkçı evliğe ilk adımını attılar

21 Nisan 2018 19:30

Halen Doğan Haber Ajansı’nda çalışan ünlü televizyoncu Serhan ile Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Berna Kayıkçı, bugün Çankırı’da iki aile arasında yapılan sade bir törenle evliliğe nişan yüzüklerini takarak attılar. İki aile arasında yapılan nişan merasiminde nişan yüzüklerini aile büyüklerinden Avukat Aydın Akpınar taktı.
Biz de İhlas Haber Ajansı Spor Servisi çalışanları olarak bugün nişanlanan televizyoncu arkadaşımız Serhan Türk ile Yrd.Doç.Dr Berna Kayıkçı’yı tebrik ediyor bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.  

 

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