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Ünlü isimler gençlere ’çevre bilincini’ anlattı

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ediz Hun ve Perihan Savaş, doğa ve çevre eğitimi için Ordu’da bulunan gençlerle bir araya gelerek çevre bilinci konularında söyleşi düzenledi.

Ünlü isimler gençlere çevre bilincini anlattı

29 Kasım 2016 14:27

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimleri” Ordu’da devam ediyor. 18-29 yaş aralığın da 110 gencin katıldığı eğitimlerde ’doğa ve çevre’ bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler veriliyor. Devam eden programın ikinci gününde ise ünlü sanatçılar Perihan Savaş ve Ediz Hun gönüllü gençlerle bir araya geldi. Sinemanın iki duayen ismi bu kez sinemanın dışında çevre konularında öğrenciler ile söyleşi düzenledi.

HUN: “NÜKLEER FAALİYETLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ”

Bir otelde düzenlenen söyleşi programında ilk olarak Türk sinemasının önemli isimlerinden Ediz Hun söz aldı. Aynı zamanda akademisyen olan Hun, gönüllü öğrencilere ‘Çevre Hakkı ve Bilinci’ konulu sunum gerçekleştirdi. Hun, sunumunda doğayı korumanın önemine vurgu yaparken nükleer santraller hakkında da öğrencilere bilgiler verdi. Geçmişte yaşanan nükleer olaylardan Çernobil kazası ve Japonya’ya atılan atom bombasının insanlara büyük zararlar verdiğinin altını çizen Hun, nükleer faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

SAVAŞ: “ÇEVRE KONUSUNDA GELECEK NESİLLER DAHA DUYARLI OLMALI”

Söyleşinin ikinci kısmında ise Türk sinemasının bir diğer önemli ismi Perihan Savaş söz alan isim oldu. Savaş, söyleşisine kendi hayatından kesitler vererek sinemaya ilk başladığı yılları ve oyunculuk deneyimlerini paylaştı. Çevre konularına da değinen Perihan Savaş, İstanbul’daki kentleşmeye vurgu yaptı. Çarpık kentleşmenin doğaya zarar verdiğini ve toprak alanın kalmadığını ifade eden Savaş, bu konuda gelecek nesillerin daha duyarlı olması vurgusunu yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER KİTAP OKUMA HALKASINA KATILDI

Söyleşinin ardından Perihan Savaş ve Ediz Hun, Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ‘Kitap Okuma Halkaları’ etkinliğine katıldı. Hun ve Savaş burada öğrencilerle birlikte kitap okudu. Etkinlikte konuşan iki isimde ortak olarak kitap okumanın önemine vurgu yaparken sanatçı Ediz Hun, bilimsel kitaplara çok önem verdiğini, kendisinin de 5 bini aşkın kitabının olduğunu vurguladı.


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