Ünlü isimler Kıvırcık Ali için Beşiktaş’ta sahne aldı

2011 yılında Çatalca yakınlarında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Türk Halk Müziğinin sevilen bestecisi ve yorumcusu ‘Kıvırcık Ali’ olarak tanınan ünlü türkücü Ali Özütemiz, Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği gecede anıldı. Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesi’nde düzenlenen gecede ilk olarak Kıvırcık Ali’nin oğlu Eren ve kızı Ecem Özütemiz sahneye çıkarak babasının ‘Yaralarım’ türküsünü söylemesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Gecede sahne alan Umut Akyürek, Kıvırcık Ali’nin ‘Al Ömrümü Koy Ömrümün Üstüne’ eserini, Berdan Mardini’nin ise ‘Unutamadım’ isimli şarkıyı seslendirmesi salonda uzun süre alkışlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Bedirhan Gökçe ise önce şiir okudu sonra ise ‘Oy Gülüm’ şarkını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Nurettin Rençber ise ‘Ezo’ isimli şarkısını söylemesi salonda büyük beğeni topladı. Yoğun bir katılımın olduğu gecede 30’a yakın ünlü isimin sahne alarak seslendirdiği Kıvırcık Ali eserleri vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

(Mehmet Başa / İHA)