Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

ABD'li komedyen Bill Cosby, bugün hakim karşısına çıktı. 81 yaşındaki ünlü komedyen Cosby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Steven O'Neill, Cosby'inin ayrıca 25 bin dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Cosby'nin avukatları ev hapsine komedyenin alınmasını talep etti.

Cosby, Nisan ayında 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmuştu. ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulundu.