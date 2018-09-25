İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası
Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

ABD’li ünlü komedyen Bill Cosby, cinsel taciz iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li komedyen Bill Cosby, bugün hakim karşısına çıktı. 81 yaşındaki ünlü komedyen Cosby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Steven O'Neill, Cosby'inin ayrıca 25 bin dolar para cezası ödemesine karar verdi. 

Cosby'nin avukatları ev hapsine komedyenin alınmasını talep etti. 

Cosby, Nisan ayında 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmuştu. ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulundu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.