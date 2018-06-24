Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oylarını kullandı. Sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı okula gelen Cem Yılmaz, bir süre sıra bekledi. Bu sırada her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz, bir süre adamla sohbet etti. Yılmaz yaşlı adama, "Gitgide gençleşiyorsunuz" diye takıldı. Daha sonra oyunu kullanmak için sınıfa giren Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kabine geçin ben geliyorum" diye espri yapınca gülüşmeler yaşandı. Oy kullandıktan sonra anons çeken muhabirin kendisini "Şovmen" diye tanıtmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toparlar" dedi. Yılmaz, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak Ozan Güven’le birlikte okuldan ayrıldı.

Bera Nur Çam - Tunacan Atalay

