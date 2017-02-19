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Ünlü modacı Cemil İpekçi: 'İndirim çadırlarını kaçırmayın, büyük fırsat'

Ünlü modacı Cemil İpekçi, ''Çadırları kaçırmayın, büyük fırsat. Vatandaşlar, markaların dükkanlardan alamayacağı fiyatlarda ve katiyen kalitelerinde düşüklük olmayan ürünleri bulabilirler'' dedi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi: İndirim çadırlarını kaçırmayın, büyük fırsat

19 Şubat 2017 18:04

Türkiye’nin büyük marka çadırlarından birisi Beylikdüzü’nde kuruldu. Markalar çadırının beklenen büyük kış indirimi festivali başladı. İndirimler vatandaşların soğuk kış günlerinde içleri ve cepleri sıcak tutacak. Eski Beylik Pazarı alanında kurulan 3 bin metrekarelik dev indirim çadırı fiyatları ile yüzleri güldürecek. Markalar çadırı kış indiriminin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Çadırı ziyaret eden ünlü modacı Cemil İpekçi, indirim çadırlarını desteklediğini ve artık kendi ürünlerinin de çadırlarda yer alacağını belirtti.

''Ulaşılmayan marka kalmasın, halkımız her markaya ulaşabilsin, alabilsin, giyebilsin''

Cemil İpekçi, ''Çadır trendleri yeni başladı ve ben bundan mutluyum. Çünkü büyük markalar ulaşılmazdı. Bana halkımız ulaşamıyordu. Bende onlar için bir şeyler yapmak istiyordum. Cemil İpekçi'nin bu sene yeni yaptığı 'Cemil İpekçi Hazır Gelinlikleri' ama en önemli artık ayakkabı yapıyorum. Erkek ve bayan ayakkabıları yapıyorum. Bu ayakkabıların normal fiyatları 450 TL ile 475 TL arası. Çadırdaki fiyatları 120 TL, bazı ayakkabılar da 125 TL. Hemen hemen 4 de 1'inden fazlasını indirdik. Çünkü ulaşılmayan marka kalmasın. Halkımız her markaya ulaşabilsin, alabilsin, giyebilsin. Dünyada trend de bu zaten. Allah kısmet ederse her çadırda bundan sonra olacağım'' dedi.

Çadırda şuan için ayakkabılarının olduğunu belirten İpekçi, ''Bir sonraki çadırda erkek ve bayan tişört, erkek ve bayan gömlek, yaz için erkek şortlarım başlıyor. Ayakkabılar bu kadar az olmayacak; düzleri, balerinleri, saboları şeklinde olacak. Erkek için spor ayakkabıları stantta yer alacak ve büyük stant olacak. Belki de gelinliklerimi de koymuş oluruz. Bu çadır işini çok destekliyorum. Bunu yapanları canıgönülden tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.

İpekçi, vatandaşlara, “Çadırları kaçırmayın, büyük fırsat. Vatandaşlar, markaların dükkanlardan alamayacağı fiyatlarda ve katiyen kalitelerinde düşüklük olmayan ürünleri bulabilirler. Çadırda olduğu için buraya defolu mal konuluyor diye zannetmesinler. Kaliteleri bozuk değil. Birebir kendi dükkanlarımızda olduğu kalitededir. Çok çeşit var. Sadece benim için gelmeyebilirler” mesajını verdi.

Etiketler: Cemil İpekçi, İndirim çadırları


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