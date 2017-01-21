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Ünlü oyuncu Ayberk Atilla yarın son yolculuğuna uğurlanacak

71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla, yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla yarın son yolculuğuna uğurlanacak

21 Ocak 2017 13:12

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayberk Atilla, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için yarın Üsküdar'daki Kerem Yılmazer Sahnesi'nde saat 11.00'de tören düzenlenecek. Ayberk Atilla'nın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayberk Atilla kimdir?
18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğan Ayberk Atilla Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.
Usta oyuncu son olarak "Seksenler" ve "Kiralık Aşk" dizileriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
 

Etiketler: Ayberk Atilla


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