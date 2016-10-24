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Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!

Diriliş Ertuğrul'da "Candar Bey" rolünü oynayacak olan Erden Alkan, kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!

24 Ekim 2016 19:01

Diriliş Ertuğrul’a dahil olan ve Candar Beyi karakterine can veren usta oyuncu Erden Alkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

ERDEN ALKAN KİMDİR?
Erden Alkan, 12 Şubat 1941 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra Viyana’daki Max Reinhardt Tiyatro Okulu’na giden Alkan kariyerine 1970 yılında Ölüm Emri adlı yapım ile başlamıştır. En son Fetih 1453 filminde ekranlara gelen oyuncu şimdi ise Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda TRT 1 ekranları aracılığı ile sevenleri karşısına çıkacak.

Etiketler: erden alkan


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