Bodrum’da düzenlenen Türk filmleri haftası kapsamında ‘Deli Ormanlı’ filminin yönetmeni Murat Şeker, oyuncularından Sarp Leventoğlu ve Hakan Bilgin halılarıyla meşhur olan Etrim köyünde köyhalkı ile beraber film izleyip onlarla beraber oldular. Film ekibini büyük bir ilgiyle karşılayan köylüler, yönetmen şeker ve oyuncular ile bol bol fotoğraf çektirip onlarla konuşma fırsatı yakaladı.

İlk kez köye sinema kuruldu

Bodrum meşhur köylerinden olan Etrim'de buluna evinin bahçesine kurulan açık hava sinemasına 7’den 70’e tüm köylü katıldı. ‘Deli Ormanlı’ filmini izlemek için Etrim halıcılığın bahçesine doluşan köylüler filmi pür dikkat izledi. İlk kez köylerine açık hava sineması kurulmasına sevinen köylüler filmin yönetmeni ve oyuncular ile beraber filim izlemenin zevkini yaşadı.

Çocukluklarına döndüler

Film gösterimi öncesinde köyün meşhur halılarını inceleyen ünlü yönetmen ve oyuncular, Etrim köyünün yöresel yemeklerinin tadına da baktı. Köy halkının pür dikkat filmi izlemesiyle çocukluklarına döndüklerini söyleyen ünlü yönetmen Şeker ve oyuncular, açık hava sinemasına çocukken gittiklerini ve yeniden o günlere döndüklerini açıkladılar.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü yönetmen Murat Şeker birlik beraberlik mesajı vererek “biz filmleri insanlarla duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak için yapıyoruz. Her zaman insanların bize ulaşması mümkün olmuyor. Helen bazı illerde sinema yok. Köylerde ve kırsallarda zaten yok. Bodrum Türk Filmleri haftası çok harika bir uygulama yaptı. Biz köye geldik. Köylü vatandaşlarımız sinemaya gelemediği için buraya perde kuruldu sinema yapıldı. Bizde buraya onlarla beraber olmaya ve merhaba demeye geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘köylü milletin efendisidir’ bize doğruyu, yanlışı, iyimi yapmışız kötümü yapışız diyecek olan köyde yaşayan vatandaşlarımız oluyor. Çünkü onlar her şeyi açık açık söylüyor. Saklamıyor, yalan söylemiyor. Onlarla beraber olup filmi seyretmek harika bir duygu”ifadelerini kullandı.

Geçmişe döndüğünü de söyleyen ünlü yönetmen “açık hava sineması benim yaş gurubumun en büyük eğlencesiydi. Şimdi televizyonun hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Toplu halde filim seyretmek helede açık havada filim izlemek sosyalleşmek açısından da iyi bir şey. Bu şekilde herkes birbirini görüyor. Beraber gülmek beraber ağlamak, şu günlerde birlikte olmak çok önemli. İnşallah bu açık hava gösterimleri yaygınlaşır. Biz film yönetmenleri ve yapımcıları olarak gideriz her yere.

Bende köy yerinde büyüdüm

Deli Ormanlı filminin başrol oyuncusu olan Sarp Leventoğlu ise dizi ve filim projeleri olduğunu söyleyerek “ben köy yerinde büyüdüm Ünye’de yaşadım çocukluğumu. Çocukluğumda yediğim o gerçek sebze ve meyveleri tatmış olduk. Hem de o köy halkının sıcaklığını misafirperverliğini gördük ve yaşadık”şeklinde konuştu

Film çok gişe yapmadı ama kötü eleştiri gelmedi

Son filmi Deli Ormanlı’nın çok gişe yapmadığını söyleyen Sarp Leventoğlu “biz elimizden geleni yaptık. Filmin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerden çok büyük gişe yapmadı ama beğenmeyen veya kötü eleştiri bana hiç gelmedi. Birde ülkemiz tatsız zamanlar yaşadı o zamanlarda bir çok terör olayı oldu tamda o döneme denk geldi. Ama film zaman içerisinde Türk sinemasındaki tarihinin yerini alacaktır”ifadelerini kullandı.

Dizi ve sinema yolda

Yeni projelerinden bahseden Leventoğlu “şu anada görüşmelerimiz var tam net olmadan bir şey söylemek istemiyorum. 2 dizi teklifi var birinden birini tercih edeceğiz. Birde olabilme ihtimali olan bir film var”dedi.

Türk Filmleri Haftasını 6 yıl önce başlatan Cinemarin sinemalarının sahibi ve Bodrum Sinema ve Kültür Deneği Başkanı Cenk Sezgin ise köy halkının bu projeyi beğenirse bir daha ki Türk Filmleri Haftasında tüm film gösterimlerini köyde yapacağı sözünün verdi.

Konuşmaların ardından Bodrum’a dönen ekip daha Bodrum Kalesi Kuzey hendeğindeki söyleşiye katılarak sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Ünlü yönetmen Murat Şekerin filmi olan ‘Çakallarla Dans 4’ün’ fragmanı da seyirci ile buluştu.

Eren Ayhan