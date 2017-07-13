Diğer
Kategoriler

Ünlü sanatçı Kıraç Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde konser verdi

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında ünlü sanatçı Kıraç, Edirnelilerle buluştu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kıraç’ı, hayranları yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçı Kıraç Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde konser verdi

13 Temmuz 2017 14:33

Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ise Hüner Coşkuner sahne aldı.
Ünlü Sanatçı Kıraç, 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi’nde sahne aldı. Kıraç’ı yakından izlemek isteyen hayranları dakikalar öncesinde konser alanını doldurdu. Kıraç hayranı 70 yaşındaki Fatma Kunduracı, saat 21.00’de başlayacak olan konseri daha yakından izleyebilmek için saat 18.00’de Sarayiçi’ne geldi. 3 saat boyunca Kıraç’ı bekleyen Fatma Kunduracı, ayakta durmakta zorluk çekmesi üzerine belediye personelleri tarafından bir sandalyeye oturtularak, konseri ön önden izledi. Fatma Kuduracı, Kıraç’ın şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.

Kıraç, birbirinden güzel şarkılarını Edirneliler için söyledi. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Kıraç’a Edirnelilere güzel bir akşam yaşattığı için plaket ve çiçek takdim etti. Gegeoğlu, Kıraç’tan Edirne’ye bir kez daha gelerek konser vermesi için söz aldı.

Süloğlu’nda Kırkpınar coşkusu

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne’nin Süloğlu ilçesinde de Hüner Coşkuner sahne aldı. Konseri Edirne Belediye Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah izledi.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.
Ayrıca, bu akşam saat 21:00’da Aleyna Tilki 656 yıllık efsane Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde konser verecek. 

Ahmet Cafer
 

Etiketler: Kırkpınar, konser


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!