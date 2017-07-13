Ünlü sanatçı Kıraç Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde konser verdi

Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ise Hüner Coşkuner sahne aldı.

Ünlü Sanatçı Kıraç, 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi’nde sahne aldı. Kıraç’ı yakından izlemek isteyen hayranları dakikalar öncesinde konser alanını doldurdu. Kıraç hayranı 70 yaşındaki Fatma Kunduracı, saat 21.00’de başlayacak olan konseri daha yakından izleyebilmek için saat 18.00’de Sarayiçi’ne geldi. 3 saat boyunca Kıraç’ı bekleyen Fatma Kunduracı, ayakta durmakta zorluk çekmesi üzerine belediye personelleri tarafından bir sandalyeye oturtularak, konseri ön önden izledi. Fatma Kuduracı, Kıraç’ın şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.

Kıraç, birbirinden güzel şarkılarını Edirneliler için söyledi. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Kıraç’a Edirnelilere güzel bir akşam yaşattığı için plaket ve çiçek takdim etti. Gegeoğlu, Kıraç’tan Edirne’ye bir kez daha gelerek konser vermesi için söz aldı.

Süloğlu’nda Kırkpınar coşkusu

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne’nin Süloğlu ilçesinde de Hüner Coşkuner sahne aldı. Konseri Edirne Belediye Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah izledi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Ayrıca, bu akşam saat 21:00’da Aleyna Tilki 656 yıllık efsane Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde konser verecek.

Ahmet Cafer

