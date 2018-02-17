Diğer
Kategoriler

Ünlü sanatçı Sümer Ezgü’nün acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün annesi Şadiye Ezgü memleketi Burdur’da toprağa verildi.

Ünlü sanatçı Sümer Ezgünün acı günü

17 Şubat 2018 18:09
Ünlü sanatçı Sümer Ezgü’nün acı günü - Tıkla İzle

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün Antalya’da yaşayan 87 yaşındaki annesi Şadiye Ezgü, önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burdur’a getirilen Şadiye Ezgü’nün cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

Ulu Camii avlusunda abisi Taner Ezgü’yle birlikte taziyeleri kabul eden Sümer Ezgü, “Ailemizin en büyüğü annem vefat etti. Ne mutlu bu kadar seven insan geldi. Rahatsızdı, 30 yıl önce bay pass ameliyatı olmuştu. Kendisine çok iyi bakıyordu. Son 1 yıl konforu biraz bozulmuştu. Kızıma, ‘Galiba ben hastanede öleceğim’ demiş. ‘Bana sıra geldi’ diye konuşuyordu. Galiba hissediyorlar” dedi.

Onur Özkan

Etiketler: sümer ezgü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç