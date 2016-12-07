Tarık Mengüç sosyal medya hesabından bir video ve hastane görüntülerini yayınlayarak, 2,5 yaşındaki kızı Sevde için dua istedi. Mengüç, yayınladığı videoda küçük kızının ağzını koltuğa çarparak ev kazası geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Kızının çarpma sonucu dişlerinin damaklarına saplandığını ve üst dudağında kesikler olduğunu belirten Mengüç, hayranlarından dua istedi.

"Takatim kalmadı"

Çektiği videoda oldukça üzgün olduğu gözlenen ünlü sanatçı birkaç gündür hastanede olduklarını ve artık takatinin kalmadığını ifade etti. Kızının yemek yiyemediğini ve su içemediğini de belirten Mengüç, tedavi için zaman gerektiğini belirtti.

Eren Ayhan

