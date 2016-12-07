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Ünlü sanatçı Tarık Mengüç kızı için dua istedi

Ünlü sanatçı Tarık Mengüç, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile ev kazası geçirerek hastaneye kaldırılan kızı için hayranlarından dua istedi.

Ünlü sanatçı Tarık Mengüç kızı için dua istedi

07 Aralık 2016 22:00
Ünlü sanatçı Tarık Mengüç kızı için dua istedi - Tıkla İzle

Tarık Mengüç sosyal medya hesabından bir video ve hastane görüntülerini yayınlayarak, 2,5 yaşındaki kızı Sevde için dua istedi. Mengüç, yayınladığı videoda küçük kızının ağzını koltuğa çarparak ev kazası geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Kızının çarpma sonucu dişlerinin damaklarına saplandığını ve üst dudağında kesikler olduğunu belirten Mengüç, hayranlarından dua istedi.

"Takatim kalmadı"
Çektiği videoda oldukça üzgün olduğu gözlenen ünlü sanatçı birkaç gündür hastanede olduklarını ve artık takatinin kalmadığını ifade etti. Kızının yemek yiyemediğini ve su içemediğini de belirten Mengüç, tedavi için zaman gerektiğini belirtti. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Ünlü popçu Tarık Mengüç


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