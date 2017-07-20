Ünlü sanatçı Zeynep her şeyi geride bırakıp köye yerleşti

Mehmet’im şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Zeynep, Bodrum ile Milas arasında bulunan Kıyıkışlaçık köyüne yerleşti. İstanbul’un yoğunluğundan kaçan ünlüler kervanına katılan Zeynep Bodrum’da bir okulda müzik öğretmenliğine de başladı. Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinin yanı sıra müzik öğretmenliği de yapacak olan ünlü sanatçı geri kalan zamanlarında ise köy hayatı yaşadığını açıkladı.

Spekülasyonu sevmiyorum

Bodrum’un Ortakent mahallesinde bulunan Lugga Otel’de sahne alan Zeynep sahne öncesinde açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıları ile tatilciler coşturan Zeynep ekranlardan neden uzak kaldığını da açıkladı. Ünlü sanatçı Zeynep magazinsel olmayı sevmediğini söyleyerek “Ekranlardan uzak değilim, sadece magazinsel olmayı ve spekülasyonu haberlere maruz kalmadan sadece sanatımı doğru bir şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Türk halkına layık olarak bu işi yapmaktan yanayım. Benim duruşum, çizgim ve tarafım zaten belli. Beni zaten bilen biliyor. Çok şükür Allah'ıma benim dinleyicilerim de izleyicilerim de belli. Konserlerimde devam ediyor gerek yurt içinde gerek yurt dışında” ifadelerini kullandı.

Köy hayatı yaşıyor

Yaklaşık 1 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zeynep “Bodrum’a yerleştim, kıyı Kışlacık köyünde ikametgah ediyorum. Müzisyen arkadaşlarım, dostlarımda bu taraflarda oturuyor. Köy yaşantısına doyamıyorum. O bakir çok güzel bir balıkçı kasabasında yaşıyorum. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak bir yer. O yüzden köyde çok mutluyum. Geçen yıl geldim, İstanbul’dan temelli ayrıldım” şeklinde konuştu.

Öğretmen oldu

Bodrum’a yerleştikten sonra bir okulla anlaşıp müzik öğretmenliği yapacağını da açıklayan Zeynep “Yakında öğretmen oluyorum İnşallah. Bir kolejde her Salı günü güzel çocuklara ders vereceğim. Müzik dersine gireceğim. Öğrencileri, çocukları çok seviyorum. Topluma güzel, erdemli çocuklar yetiştirmek istiyorum” dedi.

Eren Ayhan