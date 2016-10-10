Türk sinemasında bazı filmlerde çeşitli roller alan ve 87 yaşında hayatını kaybeden, ünlü sinema yazarı ve tarihçisi, araştırmacı ve yazar Giovanni Scognamillo, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Latin Katolik Kilisesi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Fransız Latin Katolik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Scognamillo’nun kızı Alessandra, damadı, torunları, asistanı, yakın dostları ve okurları katıldı. Fransız Latin Katolik Mezarlığı’nın yerleşkesinde bulunan Fransız Latin Katolik Kilisesi'nde yapılan cenaze töreninde Scognamillo’nun sevenlerinin gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Çok sayıda eser veren tecrübeli sinema yazarının cenazesi kilisedeki törenin ardından dualar eşliğinde mezarına götürüldü. Mezarının başında da dualarla anılan Scognamillo, son yolculuğuna gözyaşları ve çiçeklerle uğurlandı.

Defin töreninin ardından konuşan, Scognamillo’nun 25 yıllık asistanı Nalan Söylemez, İtalyan yazarın kaleme aldığı eserlere dikkat çekerek, "Kendisi çok değerli bir insandı. Sinema hakkında yazdığı eserleri, fantastik sinema, fantastik edebiyat, korku edebiyatı, İstanbul ve Beyoğlu’nu anlatan eserleriyle herkesin gönlünü fetheden bir insandı. Kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giovanni Scognamillo kimdir?

25 Nisan 1929’da İstanbul’da doğan, 8 Ekim 2016’da İstanbul’da vefat eden, İtalyan asıllı levanten yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen, eğitmen Scognamillo ayrıca bazı Türk filmlerinde oyuncu olarak rol almış, bankacılık, reklamcılık, dekoratörlük, kitabevi yöneticiliği gibi pek çok farklı alanda da çalışmıştır. Kendisi hakkında "Beyoğlu’nda Bir Levanten: Giovanni Scognamillo" isimli bir belgesel çekilen Scognamillo Yıldıray Çınar'ın çizgileriyle Karabasan isimli çizgi romanında da karakter olarak yer aldı.

İstanbullu Rum bir anne ile yine İstanbul doğumlu İtalyan bir babanın tek çocuğu olarak 25 Nisan 1929'da İstanbul'da doğan Scognamillo Elhamra Sineması'nın müdürü olan babası Leone Scognamillo sayesinde sinemayla tanıştı. İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948 yılında yabancı basın kuruluşlarında sinema yazıları yazarak profesyonelliğe adım attı. 1948-61 yıllarında başta İtalyan, Fransız, ABD, Norveç basını olmak üzere yabancı dergi ve gazetelerde birçok yazısı çıktı. Daha sonra 1961'de Akşam Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazmaya başladı. Akşam'la başladığı Türk basınındaki sinema yazarlığını Yön, Sinema 65, Ulusal Sinema, Yedinci Sanat, Yeni Sinema, Ses, Hayat, Bravo, Video-Sinema, Beyaz Perde, TV'de Yedi Gün gibi gazete ve dergilerde sürdürdü.

Bir süre Erler Film ve Ulusal Televizyon’da danışmanlık ve çevirmenlik görevlerini de üstlenen Scognamillo ilk iki kitabını 1965'te Agah Özgüç'le birlikte yazdı. 1973'te yazdığı "Türk Sinemasında 6 Yönetmen" kitabıyla birlikte bugüne kadar 40'ın üzerinde kitap yazmış onlarca kitabı da Türkçeye çevirmiştir.

60 yıldır sinema, fantastik edebiyatı, bilim kurgu, korku edebiyatı ve okkültizm üzerine kitaplar ve yazılar yazan Giovanni Scognamillo 1997-1999 yılları arasında sadece dört sayısı çıkan Nostromo bilim kurgu dergisinin de editörlüğünü yapmıştır.

2006 yılında "Beyoğlu'nda Bir Levanten: Giovanni Scognamillo" adında belgeseli de yapılan Scognamillo, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Türk Sineması" dersleri vermiştir.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz