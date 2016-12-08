Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Aynes Süt Fabrikasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Yaklaşık bin 200 kişinin çalıştığı firmaya gelen Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri idari bölüme girerek arama yaptı. Fabrikanın içinde önlem alan polis ekipleri, fabrikanın giriş çıkışlarını kapattı.

Operasyon çerçevesinde aralarında fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümde aramalara devam ediliyor.

Bir yıl önce iflas erteleme isteyen firmaya denetçi kayyım ataması da yapılmıştı.

Medeni Topaloğlu - Yunus Bayraktar

DENİZLİ