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Ünlü Yazar Oğuz Atay memleketinde anıldı

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği ile İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edebiyat günleri etkinlikleri kapsamında İnebolulu Büyük Yazar Oğuz Atay’ın memleketi İnebolu’da anma etkinliği düzenledi.

Ünlü Yazar Oğuz Atay memleketinde anıldı

21 Aralık 2016 18:24

Etkinlik kapsamında Oğuz Atay kitapları ile ilgili kitap kampanyası düzenlendi, doğduğu ev ziyaret edildi, büstüne çiçek bırakıldı ve panel düzenlendi. İnebolu Kültür ve Sanat Derneği, İnebolulu Büyük Yazar Oğuz Atay’ı daha iyi tanımak ve anlamak için 1 aylık “Oğuz Atay Okuyorum” isimli kitap kampanyası düzenledi. Yazarın hayranlarına, yayınevi ile koordineli olarak yüzde 20 indirimli Oğuz Atay kitapları ulaştırıldı. 

Kastamonu İnebolu’da düzenlenen Oğuz Atay Anma Programı etkinliği kapsamında, Yazar Oğuz Atay’ın doğduğu ev ziyarete açıldı. Evde bulunan Oğuz Atay Duvarına yazılar yazıldı. Ünlü yazarın doğduğu tarihi evi ziyaret eden Oğuz Atay hayranları üçüncü katta ki Oğuz Atay duvarına yazılar yazdı. Prof.Dr. Dilek Yalçın Çelik, Kastamonu Turizm İl Kültür Müdürü Ziver Kaplan, Oğuz Atay’ın kuzeni Yavuz Atay, Yönetmen Savaş Sarıaslan’ın da içinde olduğu bir çok kişi Oğuz Atay duvarına guaj boya ile Oğuz Atay’ın sözleri, yazarın anlatımlarından ne anladıklarını belirten, yada günün anlamına uygun sözler yazdılar.

İlçe içinden ve dışından Oğuz Atay’ın doğduğu evi görmek için gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu gençler oluştururken, Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Yavuz Atay, Savaş Sarıarslan her odada resim çektirdi. Ev sahibi emekli öğretmen Zeynep Oytun ziyaretçilere kaşık helvası, yöresel meyva suyu ve özel hazırlanmış defne yaprağı ikram etti. İnebolu Kültür ve Sanat Derneği ile İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin edebiyat günleri etkinliği kapsamında hazırladığı Oğuz Atay'ı Anma programına katılmak için bir araya gelen büyük yazarın hayranları etkinlik kapsamında büste çiçek bıraktılar. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Dilek Yalçın Çelik, Yavuz Atay, Yönetmen Savaş Sarıarslan, Hüseyin Kayacan, Belediye Meclis Üyesi Süha Altınöz, Mete Yeni, Ticaret Odası yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yağcıoğlu’nun da içinde olduğu birçok kişi burada resim çektirdi.

Etkinlikler kapsamında ilçede Oğuz Atay anısına panel de düzenlendi. 

Cemal İlyasoğlu

Etiketler: anma etkinliği, Edebiyat günleri, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği ile İnebolu Yardım, Yazar Oğuz Atay


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