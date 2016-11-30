Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla, Dünya Engelliler Günü öncesi anlamlı bir çalışmanın altına imza attı. Sanat, iş, spor ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında Rıdvan Dilmen, Güntekin Onay, futbol hakemi Cüneyt Çakır, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ünlü spiker Seda Öğretir, FOX TV Çalar Saat Haber Programı sunucusu İsmail Küçükkaya, tiyatro oyuncusu Burç Kümbetlioğlu, rock müzik sanatçısı Nedim Kuru’nun bulunduğu ünlü isimler, işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik ettiler. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.

Federasyondan "Onur Ödülü"

Sağırlar Milli Federasyonu ayrıca, 1 Aralık 2016 Perşembe günü Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “DUY BENİ Memleketim” etkinliğinde de, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Telekom Ceo/Genel Müdürü Paul Doany, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.Tic. A.Ş. CEO'su Uğur Gökhan Sarı, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, oyuncu Mert Fırat, FOX TV Çalar Saat Haber Programı sunucusu İsmail Küçükkaya, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, NTVSPOR %100 Futbol programı sunucusu Güntekin Onay, NTVSPOR %100 Futbol programı yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kral TV Programlar Müdürü Can Bozoklar’a “Onur Ödülü” verecek.

