Diğer
Kategoriler

Ünlüler işaret diliyle 'Memleketim' dedi

Sanat, spor, iş ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim engellilerin sesi olmak için işaret diliyle, “Memleketim” şarkısını seslendirdi.

Ünlüler işaret diliyle Memleketim dedi

30 Kasım 2016 16:03
Ünlüler işaret diliyle 'Memleketim' dedi - Tıkla İzle

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla, Dünya Engelliler Günü öncesi anlamlı bir çalışmanın altına imza attı. Sanat, iş, spor ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında Rıdvan Dilmen, Güntekin Onay, futbol hakemi Cüneyt Çakır, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ünlü spiker Seda Öğretir, FOX TV Çalar Saat Haber Programı sunucusu İsmail Küçükkaya, tiyatro oyuncusu Burç Kümbetlioğlu, rock müzik sanatçısı Nedim Kuru’nun bulunduğu ünlü isimler, işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik ettiler. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.

Federasyondan "Onur Ödülü"
Sağırlar Milli Federasyonu ayrıca, 1 Aralık 2016 Perşembe günü Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “DUY BENİ Memleketim” etkinliğinde de, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Telekom Ceo/Genel Müdürü Paul Doany, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.Tic. A.Ş. CEO'su Uğur Gökhan Sarı, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, oyuncu Mert Fırat, FOX TV Çalar Saat Haber Programı sunucusu İsmail Küçükkaya, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, NTVSPOR %100 Futbol programı sunucusu Güntekin Onay, NTVSPOR %100 Futbol programı yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kral TV Programlar Müdürü Can Bozoklar’a “Onur Ödülü” verecek.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç