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Ünlülerin astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlülerin astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti
Ünlülerin astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, magazin dünyasında ünlülerin astroloğu olarak tanınan Egemen Töreli hayatını kaybetti.

Ünlülerin astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti! - Foto Galeri

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli'ye çarptı.

Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan ünlü astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kaza sonrası kısmen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik direği ile kazaya karışan kamyonetin kaldırılması için bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra TREDAŞ ekipleri de sevk edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin saatler süren çalışmaları ile trafik akışı yeniden normale döndü. 

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

Serdar Şahin
 

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