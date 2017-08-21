Ünlülerin takı tasarımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle iki senedir tedavi gören ve hastalığa yenik düşerek 49 yaşında hayatını kaybeden Cem Lokmanhekim için cenaze töreni düzenlendi. Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törene, Tanju Babacan, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Irmak Ünal, Tuğba Özerk, Hakan Akkaya, Başak Tatlıtuğ, Gözde Kansu, Nazan Şoray ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende katılanlar Lokmanhekim’in tabutu başında dua edip gözyaşı döktü. Lokmanhekim’in cenazesi ikindi namazına müteakip kılındı. Namazına ardından dua edilip helallik istendi. Ardından cenaze omuzlara alınıp cenaze aracına koyulduktan sonra yarın Mersin şehir mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Cenaze araca götürüldüğü esnada Lokmanhekim’in annesi Naime Nur, uzun süre “Cemom” diyerek feryat etti. Tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döken acılı kadını çevredekiler güçlükle zap etti. Sinir krizleri geçiren kadın ardından banka oturtularak sakinleştirilme çalışıldı.

Doğan Can Cesur

