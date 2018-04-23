Diğer
Kategoriler

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları Küçükçekmece'de yeniden hayat buluyor

Unutulan çocuk oyunları Küçükçekmece'de yeniden hayat buldu. Küçükçekmece Belediye başkanı Temel Karadeniz çocuklarla mendil kapmaca oynadı.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları Küçükçekmecede yeniden hayat buluyor

23 Nisan 2018 18:15
Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları Küçükçekmece'de yeniden hayat buluyor - Tıkla İzle

Küçükçekmece'de 23 Nisan bir başka yaşandı. Küçükçekmece Fevzi Çakmak meydanında unutulmaya yüz tutmuş birçok sokak oyunu çocuklar tarafından büyük bir heyecan ile oynandı. Yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de geçmiş günlere dönerek çocuklarla mendil kapmaca oynadı. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi. Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ki tek çocuk bayramı.çocuk bayramı olunca çocukların eğlenmesi renk renk cıvıl cıvıl olması hepimizi çok mutlu ediyor.Oyunlar çocuklar için ibadet gibidir.Biz de çocuklarımızı renk renk cıvıl cıvıl olmalarının coşkusunu yaşıyoruz. İstanbul da her geçen gün çocukların oyun oynayacağı alanların azaldığını kabul etmek lazım.Bu bulunduğumuz alan altında otopark ve pazar yeri var ama üst tarafını çocuklarımıza Küçükçekmecelilere ayıralım dedik iyi ki de öyle yapmışız. Bundan sonra da bu alanda çeşitli etkinlikler yapacağız.Ama bugün çocuklarımızın mutluluğuna tanıklık etmek ve onları Mendil kapmaca ve birdir bir gibi oyunlar oynarken görmek bizi de bir yandan çocukluğumuza döndürüyor. çocuklarımız için hepimizin daha güzel şeyler yapacağımızın garantisini verebilirim çünkü onları çok seviyorum" diye konuştu.
Program düzenlenen yarışmaların ardından Manga grubunun verdiği konser ile devam etti.  

Volkan Kayalar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç