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Usain Bolt, Borussia Dortmund antrenmanına çıkacak

Jamaikalı atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak.

Usain Bolt, Borussia Dortmund antrenmanına çıkacak

14 Kasım 2016 11:53

Bundesliga ekibinin CEO’su Hans-Joachim Watzke, Bolt'un Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacağı yönündeki haberlerle ilgili Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka değil" dedi.
Usain Bolt'un, Borussia Dortmund'un yönetiminde yer alan Puma CEO'su Björn Gulden'e de sık sık Alman kulübüyle antrenmana çıkıp çıkmayacağını sorduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili The Guardion’a röportaj veren Usain Bolt ise, “Ben ve temsilcilerim atletizmden futbola geçmemin mümkün olup olmadığını konuşuyoruz. Fitim, hızlıyım, top kontrolüm iyi ve oyunu anlayabiliyorum. Neler olacak, göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kariyerinde 23 birinciliği bulunan Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları, 2009-2011 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda toplam 8 dünya rekoru elde etti. Bolt’un aynı zamanda kariyerinde 4 tane de Olimpiyat rekoru bulunuyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm erkekler 100 metrede altın madalya kazanan Bolt, bu kategoride olimpiyat tarihinde üst üste 3. kez madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçmişti.
 

Etiketler: Borussia Dortmund, Usain Bolt


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