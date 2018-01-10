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Uşak’ta dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Uşak’ta Murat Dağı eteklerinde karda mahsur kalan 3 vatandaş UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uşakta dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

10 Ocak 2018 23:34

Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesi sınırlarında kalan Murat Dağı eteklerinde kullandıkları aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan vatandaşlar telefonla 112 ye ulaştılar. Dağlık alanda araç içerisinde yaklaşık 4 saat mahsur kalan 3 kişiye ulaşmak için ekipler seferber oldu. UMKE ve jandarma ekipleri koordineli şekilde ve yoğun kar yağışı altında vatandaşların mahsur kaldığı alana ulaşmaya çalışırken yol tamamen kapandı. Uşak İl Özel İdaresine ait iş makineleri de yolu açmak için çalışmalara katıldı. Karda mahsur kalan 3 kişiye hummalı bir çalışma sonucunda ulaşılırken yapılan ilk sağlık muayene sonucunda vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Kara saplanan araç ise iş makineleri tarafından kurtarıldı.

Ertunç Öztürk
 

 

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