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Uşak’ta FETÖ’den 25 polis tutuklandı

Uşak merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25’i tutuklandı.

Uşakta FETÖden 25 polis tutuklandı

24 Ocak 2017 09:11

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personeli hakkında karar verildi.

ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 12 polis “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçlarından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ve 1 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 komiser yardımcısının mahkemesi devam ediyor. 

Ertunç Öztürk


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