Uşak’ta terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, S.B. (29) ve S.P. (21) isimli profil kullanıcılarının sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütünü ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ı, örgüt mensuplarını, terör örgütünün fikir ve eylemlerini övücü resim ve video paylaşımlarını yaptıklarının tespit edildi. Polis teknik takibe aldığı şahısları yapılan operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. S.B. (29) ve S.P. (21) isimli kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertunç Öztürk