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Uşak’ta zincirleme kaza; 6 yaralı

Uşak’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Uşakta zincirleme kaza; 6 yaralı

20 Haziran 2018 23:37

Kaza D-300 Karayolu üzeri Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Nuri Gençtürk idaresindeki 34 JP 7187 plakalı kamyon İzmir yönüne doğru seyir halindeyken Uşak çıkışında bulunan Hacıkadem kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara duramayarak arkadan çarptı. Kamyonun 5 aracı önüne katarak bir süre sürüklediği kaza sonucunda otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Ertunç Öztürk
 

 

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