Uşak’ta zincirleme kaza; 6 yaralı

Kaza D-300 Karayolu üzeri Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Nuri Gençtürk idaresindeki 34 JP 7187 plakalı kamyon İzmir yönüne doğru seyir halindeyken Uşak çıkışında bulunan Hacıkadem kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara duramayarak arkadan çarptı. Kamyonun 5 aracı önüne katarak bir süre sürüklediği kaza sonucunda otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk

