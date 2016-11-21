Altunizade Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin zemin katında kaynak çalışmaları sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına önce alışveriş merkezinin görevlileri müdahale ederken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar da kısa sürede tahliye edildi. Olayı ihbar alan Kadıköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar, "Herhangi bir sorun yok. Dışarı çıktık. Her şey kontrol altında" dedi.

Küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Mustafa Esen

