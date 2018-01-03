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Üsküdar’da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Üsküdar’da iddiaya göre karısını başka bir erkekle yakalayan adam karısını ve şahsı bıçakladı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, kadının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Üsküdarda koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

03 Ocak 2018 18:26
Üsküdar’da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şahıs, takip ettiği karısı B.A.'nın bir eve girdiğini gördü. İkametin içerisinde karısını M.Ç. isimli şahısla basan M.A., karısını ve M.Ç.'yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kadının ise tedavisini sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 

Etiketler: koca dehşeti, üsküdar

 

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