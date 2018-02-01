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Üsküdar'da otobüs durağa daldı: 3 ölü

Üsküdar'da bir halk otobüsü hızla önce bir otobüse çarptıktan sonra durağa daldı. Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Üsküdarda otobüs durağa daldı: 3 ölü

01 Şubat 2018 10:18

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce yol kenarındaki panolara çarptı. Ardından durakta bekleyen bir otobüse de çarpan otobüs daha sonra durağa daldı.

Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, cadde tamamen trafiğe kapandı. Görgü şahitleri, otobüsün hıza geldiğini belirterek, "Önce panoya çarptı ardından duran otobüse çarptı. Daha sonra durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Üç kişi öldü "dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metin Başar
 

Etiketler: kaza, ölü, üsküdar

 

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