Üsküdar’daki bu timsahlar ayda 50 kilo tavuk yiyor

Bir alışveriş merkezinin akvaryumunda bulunan timsahlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuklar kadar büyükler tarafından da izlenen timsahların beslenmeleri ise görevliler tarafından güvenlik önlemi alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. Timsahların bulunduğu havuza düşmemek için kendilerini bağlayarak havuzun kenarında ilerleyen görevliler, hazırladıkları tavuğu timsaha uzatıyor ve timsahın almasını bekliyor. Özellikle timsahların beslenme saatini bekleyen çocuklar ise bu anı büyük bir heyecanla izliyor.

Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya, “Biz 28 Nisan’da kapılarımızı açtık. Ve Türkiye’de ilk defa olan canlıları burada görüyor ziyaretçilerimiz. Tabii bunlar arasında en çok ilgiyi çeken de sizin de biraz önce beslenmesine şahit olduğunuz timsahlarımız. Erkek olan kral timsah dediğimiz, 5 metre boyunda, 750 kilo ağırlığında ve 30 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri de 3 buçuk metre civarında olup, o da dişi. Aşağı yukarı 45 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

“Ayda 50 kilo besin tüketiyorlar”

Timsahların boyutları kadar çok yemek yemediğini hatırlatan İnkaya, “Ayda aşağı yukarı 50 kilo besin tüketiyorlar. Besinleri tavuk ağırlıklı besleniyorlar şu anda ama antrikot da yiyorlar. Günde iki besleme seansı yapıyoruz, hem dişiyi hem de erkeği” diye konuştu.

Timsahlara vatandaşların çok büyük bir ilgi gösterdiğini belirten İnkaya, “Çocukların ilgisi tabii çok müthiş. Çocukların böyle bir canlı ile burun buruna gelmesi normalde çok olası bir şey değil. Tabii çok etkileniyorlar. Büyüklüğüne inanamıyorlar. Yetişkin ziyaretçilerimiz için de aynı şey geçerli” ifadelerini kullandı.

Timsahların akvaryuma getirilmesi sırasında büyük bir zorluk yaşandığını ifade eden İnkaya, “Türkiye’de tek bizim akvaryumumuzda mevcut timsah. Oldukça zor bir koşulda getirildiler. Bu iki timsah özel bir kargo uçağı ile getirildi” dedi.

Timsahların beslenmesini izleyen çocuklar ise timsahların yedikleri yemekle doymayacaklarını ifade ederek, timsahların çok büyük olduğunu söyledi.

Mustafa Esen